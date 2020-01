La Ferrari supera i crash test, semaforo verde per il Cavallino (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Ferrari 2020 supera i crash test: prima prova superata per la Rossa di Maranello che ottiene il via libera in vista della prossima stagione. semaforo verde per la nuova Ferrari che supera i crash test e ottiene la certificazione per scendere in pista nel prossimo campionato. La Ferrari supera i crash test La Ferrari ha superato tutte le quindici prove dei test di sicurezza. Una sorta di crash test come quello che devono affrontare la macchine di serie per valutare la tenuta dell’abitacolo per preservare il conducente e i passeggeri. La notizia è positiva per gli uomini della Rossa anche perché non è scontata. Basti pensare che nel mese di dicembre l’Alfa Romeo ha fallito il test. Senza omologazione la squadra è costretta a mettere nuovamente mano al progetto iniziale stravolgendo il piano originario. fonte foto https://twitter.com/ScuderiaFerrari A ... Leggi la notizia su newsmondo

