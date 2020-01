Gazzetta: “L’esperto Var Irrati sarà fermato un turno, Rocchi no” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Irrati, il grande esperto di Var, fermato per almeno un turno, dopo non aver visto col suo collega in campo Rocchi, un rigore abbastanza plateale su Toloi, atterrato da Lautaro Martinez. Sabato sera Inter-Atalanta ha riacceso i riflettori del dibattito sull’intervento – o nel caso, sul non intervento – della Var, in caso di errata valutazione aribitrale sul campo. In un momento in cui lo strumento è sottoposto ad una sorta di revisione all’indietro anche da parte dell’IFAB. Le polemiche, come sempre più spesso accade, sono scoppiate immediatamente e il designatore Nicola Rizzoli terrà fermo il responsabile ultimo della svista. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, confermando invece che il “complice”, l’arbitro Rocchi, sarà regolarmente in campo. “Troppi gli elementi “caldi” in ballo”, scrive la Gazzetta: “A partire dai ... Leggi la notizia su ilnapolista

