Donna uccisa | corpo in un sacco a pelo lungo la strada | “È stata la nuora”

Il cadavere di una Donna uccisa era stato trovato in un sacco a pelo lungo la statale. Dopo mesi di indagine il cerchio si stringe sulla nuora brasiliana. Era di Simonetta Gaggioli il corpo della Donna uccisa rinvenuto cinque mesi fa all'interno di un sacco a pelo a Riotorto, in provincia di Livorno. La morte …

ageraci3 : Simonetta, uccisa e chiusa in un sacco a pelo: dopo 5 mesi arrestata la nuora. «L'ha avvelenata per l’eredità»… - corrmezzogiorno : #Lecce Donna uccisa da uno sparo, il marito accusato di omicidio -