Che cos’è la sedazione palliativa profonda (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ieri è morto Giovanni Custodero, il calciatore 27enne di Fasano (Brindisi) malato di sarcoma osseo, che qualche giorno fa aveva annunciato su Facebook di voler ricorrere alla sedazione profonda per lenire il dolore procuratogli dalla malattia. Il Corriere della Sera oggi spiega in una serie di domande e risposte che cos’è la sedazione palliativa profonda e come funziona: Che cos’è la sedazione palliativa profonda? È un atto medico che ha l’obiettivo di alleviare la sofferenza, fisica e psichica, nella fase terminale della vita quando la malattia è incurabile e il paziente ha sintomi refrattaria i farmaci comuni. Proposta dal medico o dal malato e accettata con un consenso informato, consiste nella somministrazione di benzodiazepine e morfina che hanno la capacità di addormentare. L’effetto è di accelerare la morte di qualche ora. Secondo il Comitato nazionale di bioetica il ... Leggi la notizia su nextquotidiano

