Calciomercato Parma | Faggiano | «Dobbiamo prendere un difensore»

Le novità di Calciomercato dal fronte del Parma: ecco le parole del direttore sportivo Faggiano sulle opportunità di gennaio Il ds del Parma Faggiano ha concesso una breve intervista a Sky Sport prima del match contro il Lecce. Ecco le parole del dirigente sui possibili movimenti in entrata nel periodo di Calciomercato. «La nostra squadra deve dimostrare di poter stare dov'è. Dobbiamo anche cercare di aggiustare in corsa infortuni che ci stanno penalizzando. In difesa giochiamo a quattro, ma siamo solo sette. Dovremo prendere un giocatore lì».

