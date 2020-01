Torino Bologna 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di domenica 12 gennaio 2020) Allo Stadio Grande Torino, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Torino) – Allo Stadio “Grande Torino”, Torino e Bologna si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Bologna 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – Si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Torino Bologna 0-0: risultato e tabellino Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Bonifazi, Edera, Millico, Bremer, Laxalt. All. Mazzarri. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Paz, Dominguez, Santander, Olsen, Corvo, ... Leggi la notizia su calcionews24

SoyCalcio_ : ?? ¡Comienza el 'multi'! - Fiorentina 0-0 SPAL - Sampdoria 0-0 Brescia - Torino 0-0 Bologna #SerieA - rfutbol : Comienza Torino - Bologna #Torino #Bologna #SerieA - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Torino [0] x [0] Bologna Campeonato Italiano - 2019/2020 19ª Rodada 1 minuto(s) Stadio Olimpico Gra… -