Salvini è convinto che Peppone (personaggio inventato) oggi voterebbe per la Lega (Di domenica 12 gennaio 2020) Matteo Salvini ne è sicuro al cento per cento: vista la situazione politica e sociale in Italia, al giorno d’oggi, anche Peppone – il più comunista di tutti – voterebbe per lui e per la sua Lega. Lo ha scritto il segretario del Carroccio postando su Facebook una sua fotografia abbracciato alla statua del mitico personaggio partorito dalla mente geniale di Giovannino Guareschi. Salvini e Peppone, con l’emblema della sinistra del dopoguerra che, per il leghista, oggi voterebbe per il Carroccio. LEGGI ANCHE > Salvini è stato condannato per i cori contro i Napoletani a Pontida 2009 VIDEO «Un saluto da Brescello (Reggio Emilia), perla della Bassa! Scommetto che Peppone oggi voterebbe Lega! Non avete idea di quanti vecchi comunisti mi abbiano detto in questi giorni: quelli del PD preferiscono i banchieri agli operai, stavolta voto per voi!». Così ha scritto Matteo ... Leggi la notizia su giornalettismo

