Quattro razzi contro una base americana in Iraq: inizia la guerra? (Di domenica 12 gennaio 2020) Quattro razzi sono stati sparati contro una base aerea militare in Iraq dove sono di stanza truppe americane. Non si sa ancora se ci siano vittime. AGGIORNAMENTI IN CORSO.L'articolo Quattro razzi contro una base americana in Iraq: inizia la guerra? Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

cocchi2a : RT @FQLive: #ULTIMORA Iraq, quattro razzi colpiscono una base con truppe Usa - call_the_kernel : RT @fattoquotidiano: Iraq, quattro razzi colpiscono una base aerea dove sono di stanza truppe americane - Noovyis : (Iraq, quattro razzi colpiscono una base aerea dove sono di stanza truppe americane) Playhitmusic - -