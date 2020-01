Panchina Barcellona, sembra la sora Camilla: tutti la vonno e nissuno la pija, due rifiuti eccellenti (Di domenica 12 gennaio 2020) Xavi Hernandez ha detto no. sembra il claim di una vecchia pubblicità del gelato. E invece è quanto sta accadendo nelle ultime ore alla Panchina del Barcellona, diventata da ambita a sora Camilla “tutti la vonno e nissuno la pija”. Almeno per il momento. Nonostante il pressing della dirigenza azulgrana, l’ex regista – ora tecnico dell’Al Sadd, in Qatar – ha rifiutato l’ipotesi di sostituire Ernesto Valverde, tra l’altro ancora ufficialmente alla guida del Barcellona. Xavi ha lasciato uno spiraglio per giugno ma non se l’è sentita, stando alla stampa spagnola, di lasciare la sua squadra qatariota a metà stagione, specialmente a pochi giorni dalla finale della Coppa dell’Emiro in programma venerdì. Continua dunque la caccia all’erede di Valverde. Anche perché pure Ronald Koeman, riferisce “Mundo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

