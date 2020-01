‘Nulla sarà più come prima…’: Barbara D’Urso sorprende, novità in arrivo (Di domenica 12 gennaio 2020) Barbara D’Urso continua a sorprendere i propri fan. Nelle ultime ore la conduttrice è stata travolta dal gossip a seguito di un misterioso anello pieno di diamanti che ha messo al dito. La conduttrice televisiva anche quest’anno è partita con il botto e pare ci siano tantissime novità in arrivo… Di cosa si tratta? novità a Domenica Live Nulla sarà più come prima, ha detto Barbara D’Urso in diretta a Canale 5. A quanto pare, la conduttrice è pronta per nuovi cambiamenti e riguardano proprio il look. Insieme a Giovanni Ciacci, la bella napoletana cambierà i look dei vip facendoli diventare altri personaggi dello spettacolo. Un pò come Tale Quale Show, ma senza nessuna esibizione. come la prenderà Carlo Conti? Intanto, la sua idea pare abbia già ottenuto numerosi consensi dal pubblico che è felice per questa novità. L’appuntamento per il Cambio Look Shok (come ... Leggi la notizia su kontrokultura

