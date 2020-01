Noemi all’Olimpico, il ministro Spadafora: “L’immagine più bella della partita” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – “L’immagine più bella della partita Lazio-Napoli è di sicuro quella della piccola Noemi Staiano”. Questo il commento, via social, dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, sull’iniziativa voluta fortemente dalla società Lazio per portare la piccola Noemi sul campo dello stadio Olimpico di Roma. “I miei complimenti alle squadre per questa iniziativa. – conclude il ministro – Sono queste le scene che vogliamo vedere nel calcio e nello Sport in generale”. Sono passati solo pochi mesi da quel 3 maggio 2019, quando un proiettile vagante colpì gravemente la piccola Noemi, rea di essere al posto sbagliato nel momento sbagliato. Nel raid di piazza Nazionale sbalzò così agli “orrori” della cronaca il ferimento di una vittima innocente così piccola. Dopo l’invito da parte del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca alla ... Leggi la notizia su anteprima24

