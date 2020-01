Napoli, carenza di servizi igienici pubblici: arriva la “Pipì sospesa” (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – A fronte della grave carenza nel capoluogo campano di servizi igienici pubblici, arriva l’idea tutta napoletana della “Pipì sospesa” per chi ne necessità. Dopo il caffè sospeso arriva a Napoli così un’altra bizzarra ma lodevole iniziativa. A lanciare la proposta è lo speaker radiofonico Gianni Simioli nel programma “La Radiazza”. Come per il caffè sospeso, chi entra in un bar potrà pagare la sua ordinazione senza usufruire della toilette. Così che questa potrà essere usata da un altro cliente che non sarà obbligato ad ordinare. Così nel comune metropolitano si propone di far fronte a una gravissima carenza come quella delle toilette pubbliche che a Napoli praticamente non esistono. L'articolo Napoli, carenza di servizi igienici pubblici: arriva la “Pipì sospesa” proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

