LIVE Roma-Juventus 1-2, Serie A calcio 2020 in DIRETTA: attesa per l'infortunio di Zaniolo, bianconeri in vetta (Di domenica 12 gennaio 2020)

Pagelle: Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6.5, Mancini 6, Smalling 6, Kolarov 5; Diawara 5.5, Veretout 5 (66′ Cristante 6.5); Zaniolo 6 (35′ Under 5.5), Pellegrini 6, Perotti 6.5 (82′ Kalinic s.v.), Dzeko 6. All. Fonseca 5. Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 5, Demiral 6.5 (19′ De Ligt 6.5), Bonucci 6, Alex Sandro 5; Rabiot 6, Pjanic 6, Matuidi 5.5; Ramsey 6 (69′ Danilo 5.5); Dybala 7 (69′ Higuain 6.5), Cristiano Ronaldo 7. All. Sarri 6. 22.46 Partita che vive un primo tempo a tinte bianconere e due gravi infortuni di Demiral e Zaniolo, nel secondo tempo esce la Roma e accorcia su rigore con Perotti ma non riesce mai veramente a tirare ...

