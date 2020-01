CorSport su Ospina: un portiere dovrebbe fare solo il portiere (Di domenica 12 gennaio 2020) Ancora una vittoria sul finale della Lazio e ancora una vittoria regalata agli avversari da parte del Napoli. Scrive il Corriere dello Sport: “Anche questa volta la vittoria della Lazio è arrivata nel finale. Un colpo di fortuna? Di certo una scellerata uscita di Ospina, che ha dribblato Immobile in un dribbling improbabile: il portiere dovrebbe fare solo il portiere e invece la gaffe del colombiano ha spalancato la porta davanti a Ciro, figuriamoci, uno che non ha nemmeno bisogno di favori per segnare”. Eppure ieri pomeriggio il Napoli ha impensierito la sua avversaria. “Si è avuta, ieri pomeriggio, più volte la sensazione che la Lazio stesse per cadere o, comunque, per interrompere la sua corsa clamorosa: il Napoli, nel secondo tempo, ha costretto addirittura Inzaghi a sostituire Caicedo con Cataldi perché in mezzo al campo aveva preso il possesso della ... Leggi la notizia su ilnapolista

