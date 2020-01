Cerca su Google: “Come uccidere una bambina”, poi ammazza la figlia di 4 anni (Di domenica 12 gennaio 2020) Cerca su Google: “Come uccidere una bambina”, poi ammazza la figlia di 4 anni Un gesto di un’efferatezza inaudita. Una donna ha ucciso la propria figlia di soli 4 anni dandole circa 30 pugnalate con un coltello da cucina. La 29enne, Nicole Terri Lester, è stata accusata di omicidio. Il terribile episodio è avvenuto nello Utah, in America. Il corpo della piccola Lainey Vos è stato trovato in condizioni disperate da parte delle forze dell’ordine. Come riporta la stampa locale, infatti, la bambina aveva spalla e polso parzialmente recisi dopo le numerose coltellate. L’omicidio sarebbe avvenuto dopo la notte di Capodanno, il corpo di Lainey è stato trovato nel seminterrato della loro casa. La donna in passato era già stata accusata di violenza domestica e spaccio di droga. Agli inquirenti non ha spiegato i motivi di questo folle gesto nei confronti della ... Leggi la notizia su tpi

chiarezza_0 : RT @EcateNewsletter: Il collettivo Witches Are Back cerca persone che vogliano esprimere artisticamente la loro identità femminile e partec… - rmaaltrisuoni : Cercaci in streaming, digita - MarcoCapoccetti : RT @EcateNewsletter: Il collettivo Witches Are Back cerca persone che vogliano esprimere artisticamente la loro identità femminile e partec… -