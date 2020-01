Segre, niente convegno con Salvini: "Sono impegnatissima" (Di sabato 11 gennaio 2020) Liliana Segre non parteciperà al convegno sulle nuove forme dell'antisemitismo organizzato a Roma dalla Lega il prossimo 16 gennaio. "Ho ricevuto l'invito ma nel mese di gennaio sono impegnatissima", ha detto la senatrice a vita all’Ansa. "Apprezzo l'iniziativa sull'antisemitismo, un problema che si riaffaccia virulento nelle cronache del nostro tempo in tanti Paesi d'Europa e del mondo intero - spiega Segre rispondendo all’invito - Ritengo però che non si debba mai disgiungere la lotta all'antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose”. Ha poi aggiunto che non potrà partecipare per gli impegni milanesi legati alla giornata della Memoria. "La capisco, la ringrazio per la risposta”, replica il Segretario della Lega, Matteo ... Leggi la notizia su tg24.sky

Corriere : Segre, niente convegno con Salvini: «A gennaio ho altri impegni» - SkyTG24 : Segre, niente convegno con Salvini: 'Sono impegnatissima' - zazoomnews : Segre niente convegno con Salvini: “Sono impegnatissima” - #Segre #niente #convegno #Salvini: -