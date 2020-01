Rosa Perrotta: il complimento al suo Pietro Tartaglione non le va giù: reagisce male (Di sabato 11 gennaio 2020) Rosa Perrotta non è una che le manda a dire. Schietta dai tempi di Uomini e Donne, dove ha trovato l’amore, la ex tronista risponde spesso a tono anche su Instagram, dove ha un largo seguito. Da pochi mesi mamma di Domenico, detto Dodo, nel 2020 Rosa dirà sì a Pietro Tartaglione, il corteggiatore di UeD che ha scelto durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Il matrimonio, in realtà, era stato annunciato tempo fa. Era in programma a giugno scorso a Gaeta, ma la scoperta della gravidanza ha fatto slittare il loro grande giorno. “Non vedo l’ora di sposare Rosa, ancora non siamo riusciti a fissare la data. Per adesso il nostro cucciolo ha la priorità assoluta, ma non escludiamo che il 2020 possa portarci questa ennesima gioia, quella di diventare finalmente marito e moglie”, ha raccontato recentemente lui al settimanale Nuovo Tv. (Continua dopo la foto) Su Instagram Rosa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

