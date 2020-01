Pasqual dice basta: ufficiale il ritiro del difensore (Di sabato 11 gennaio 2020) Manuel Pasqual si ritira dal calcio: il difensore ha annunciato la propria decisione tramite i profili social Manuel Pasqual si ritira dal calcio giocato. Questa la decisione dell’ex Fiorentina e Empoli che ha annunciato la propria scelta con un lungo post pubblicato sui social. «Ecco, è arrivato il momento che ogni sportivo non vorrebbe arrivasse mai. Avrei voluto spostarlo almeno di un anno ma le circostanze non lo hanno permesso e quindi sono costretto a svegliarmi da un sogno durato 30 anni». Eccoci…è arrivato il momento che ogni sportivo non vorrebbe arrivasse mai !!! ….. Leggi la notizia su calcionews24

