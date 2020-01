Non dava notizie di sé da ieri: trovato morto imprenditore di Colliano (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Mariateresa Conte Colliano (Sa) – Potrebbe essere stato un malore la causa che avrebbe provocato la morte di un noto imprenditore di Colliano, trovato privo di vita questa mattina, in un terreno di località Monte di Pruno. L’uomo, 58 anni, titolare di una nota azienda di produzioni blocchi di cemento sita in località Piani Grandi, con problemi di salute, ieri sera si era allontano dalla sua abitazione per dirigersi nel terreno di proprietà situato a qualche chilometro di distanza. Non vedendolo rientrare a casa però, la moglie del 58enne ha allertato i parenti che hanno più volte provato a contattarlo telefonicamente ma senza alcun risultato. Non avendo più notizie e temendo il peggio, i familiari hanno allertato i carabinieri della locale stazione che si sono messi alla ricerca dell’uomo, rinvenendolo cadavere questa mattina, in un terreno di ... Leggi la notizia su anteprima24

