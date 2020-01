Neonata morta mentre dorme con i genitori: forse rimasta schiacciata (Di sabato 11 gennaio 2020) Tragedia nel campo nomadi di Via Germagnano a Torino dove una Neonata di soli due mesi è morta mentre dormiva nel letto con i genitori. L’episodio risale al 7 gennaio 2020 e l’autopsia effettuata sul corpo ha evidenziato come la causa del decesso possa essere riconducibile ad uno schiacciamento involontario da parte della madre o del padre. Neonata morta mentre dorme con genitori Ad accorgersi del dramma è stata proprio la mamma che, svegliatasi la mattina, ha trovato la piccola immobile nel letto che non respirava più. Turbata e in lacrime come gli altri quattro figli, ha subito chiamato gli operatori del 118 e le volanti della Polizia. I sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare la Neonata ma non c’è stato nulla da fare se non constatare la sua morte. Per capirne meglio le cause, il magistrato ha disposto che sul suo corpo venisse effettuata ... Leggi la notizia su notizie

lux_dj : Beatrice morta a 5 mesi sotto i ferri, ecco l’esito dell’autopsia: 'Errore dei chirurghi' -