Mostro di Udine: trovato Dna sui gioielli di una vittima (Di sabato 11 gennaio 2020) Gli avvocati Carlo e Luisa Monai di Cividale hanno rilasciato alcune dichiarazioni sugli ultimi aggiornamenti del caso riguardante il Mostro di Udine. Gli uomini di legge hanno parlato di un anello d’argento di una spilla. Questi sono i gioielli che aveva indosso Marina Lepre il giorno della sua morte, avvenuta il 26 febbraio del 1989. Il Dna del serial killer sarebbe presente su tali accessori. Si riaccende la speranza per l’identificazione del folle omicida. Carlo e Luisa Monai hanno spiegato come la tecnologia abbia fatto passi da gigante negli ultimi anni e ciò che fino a qualche tempo fa era di difficile realizzazione in campo forense, ora non lo è più. Mostro di Udine: si riapre il caso del feroce serial killer Come informa il settimanale Giallo, Carlo e Luisa Monai sono i legali di Fedra Peruch e Maria Amedea Lepre, rispettivamente figlia e sorella di Marina Lepre. ... Leggi la notizia su kontrokultura

