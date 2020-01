M5s, Di Maio potrebbe non essere più il ‘leader unico’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Rivoluzione nel Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio potrebbe non essere più il leader unico dei pentastellati. Spunta l’ipotesi della gestione collegiale. Luigi Di Maio potrebbe non essere più il leader unico del Movimento 5 Stelle. Smentita dai vertici pentastellati l’ipotesi secondo cui il ministro degli Esteri sarebbe stato a un passo dalle dimissioni da guida del Movimento, ha preso piede un’altra ipotesi. Quella della gestione collegiale del potere. Luigi Di Maio potrebbe non essere più il leader unico del Movimento 5 Stelle Di Maio potrebbe avere un ruolo meno importante nel Movimento 5 Stelle. I pentastellati potrebbero infatti inaugurare una nuova era, quella del potere collegiale. L’attuale leader politico non sarebbe più un uomo solo al comando ma farebbe parte di un team composto da uomini con pari poteri. Lo stesso Luigi Di Maio aveva ... Leggi la notizia su newsmondo

