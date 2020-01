LIVE Snowboard, PGS Scuol 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller difende il primato in classifica generale (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della tappa di Scuol di Snowboard PSG – Il programma della tappa di Scuol di Snowboard PSG Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport delle fasi finali della tappa di Scuol (Svizzera) di Snowboard PSG. Grande attesa per vedere come si comporteranno oggi il gli azzurri Roland Fischnaller e Mirko Felicetti. Il campione del mondo 2015 di slalom parallelo, infatti, al momento è in testa alla Coppa del Mondo di Parallelo con 2450 punti e a quella di specialità di PSG con 2000 punti e, oltretutto, è reduce da due successi consecutivi ottenuti a Bannoye e Cortina d’Ampezzo. Felicetti, invece, occupa la seconda posizione nella graduatoria del parallelo con 1380 punti e la terza in quella specifica del PSG con 1060 punti. Per quanto concerne la gara femminile, invece, sembra tutto apparecchiato per il duello ... Leggi la notizia su oasport

