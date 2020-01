Imma Battaglia al GF Vip, accusa la ex Licia Nunez: “Sei bugiarda, mi lasciasti sola su un’isola” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Grande Fratello Vip si fa caldissimo già dalla seconda puntata, con uno scontro acceso tra le due ex compagne. Imma Battaglia ha fatto ingresso nella Casa per replicare all'attrice, che sostiene di essere stata, a suo tempo, tradita con Eva Grimaldi. Non sono mancate la frecciatine sul loro passato: "Ho passato il mio 50esimo compleanno da sola". Leggi la notizia su tv.fanpage

GrandeFratello : Imma Battaglia rompe il silenzio e racconta la sua verità. #GFVIP vi aspetta questa sera. - GrandeFratello : Licia Nunez ha avuto una lunga relazione con Imma Battaglia, sarà riuscita dimenticarla davvero dopo la loro rottur… - GrandeFratello : Lucia Nunez, da Vivere a Le Tre Rose Di Eva... ed una lunga storia d'amore con Imma Battaglia. Ora vive un nuovo am… -