Francia | contro la riforma delle pensioni lo sciopero più lungo dal ’68

Francia, avvocati in sciopero contro la riforma delle pensioni La riforma delle pensioni continua a infiammare il dibattito in Francia. Gli scioperi vanno avanti da più di 30 giorni, ma l'ultimo episodio risale a giovedì, quando la visita in Normandia della ministra della giustizia francese, Nicole Belloubet, è stata interrotta dal gesto di protesta di un gruppo di avvocati. Il gesto degli avvocati Come ha mostrato Ouest-France in un video, i legali hanno gettato le toghe a terra nella sala del Palais de Justice di Caen, proprio ai piedi della ministra. Gli avvocati in sciopero lottano per cercare di mantenere il loro regime autonomo, temendo in particolare, come ricordato da Le Monde, il raddoppio dei loro contributi. Uno degli avvocati, citato da AFP, ha dichiarato: "È un gesto forte e simbolico: è un modo per dire al ministro che questa riforma sta uccidendo ...

