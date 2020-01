"Evitare lo spazio aereo iraniano". Decisione dell’Agenzia della sicurezza aerea (Easa) (Di sabato 11 gennaio 2020) Le compagnie aeree Ue devono Evitare lo spazio aereo iraniano a tutte le altezze: lo ha deciso l’Agenzia della sicurezza aerea (Easa), in coordinamento con la Commissione Ue, come “misura precauzionale alla luce delle dichiarazioni dell’Iran”, cioè che “il suo esercito ha accidentalmente abbattuto un aereo civile ucraino”. Resta in vigore la raccomandazione di Evitare lo spaio aereo iracheno.“E’ una situazione molto dinamica e una nuova valutazione sarà fatta all’inizio della settimana”, afferma l’Easa. Leggi la notizia su huffingtonpost

