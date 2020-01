Dalla Gregoretti a Bibbiano, gli assi di Salvini per vincere lo sprint in Emilia Romagna (Di sabato 11 gennaio 2020) Elezioni in Emilia Romagna, Matteo Salvini si gioca le carte Gregoretti e Bibbiano per la vittoria nella volata finale. A meno di un mese dalle attesissime elezioni regionali in Emilia Romagna, Matteo Salvini pregusta il clamoroso colpo di scena. Dopo aver trascorso le ultime settimane a inseguire, la coalizione di Centrodestra avrebbe appianato lo svantaggio nei sondaggi e potrebbe arrivare alla clamorosa vittoria che andrebbe a mettere in discussione la legittimità del governo in carica. Elezioni in Emilia Romagna, i due assi nella manica di Matteo Salvini Con il Centrodestra che ha in pratica azzerato lo svantaggio nei sondaggi, Matteo Salvini ha ancora due assi nella manica da giocarsi per andare a vincere in Emilia Romagna: il caso del voto sulla Gregoretti e il caso Bibbiano, passato in secondo piano nelle ultime settimane ma pronto ad emergere con prepotenza al momento ... Leggi la notizia su newsmondo

