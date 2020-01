Clandestini fermati sul bus: uno risultava già espulso, l'altro aggredisce gli agenti (Di sabato 11 gennaio 2020) Uno dei due tunisini è già stato trasferito al Cpr di Caltanissetta per la conclusione delle operazioni di rimpatrio, mentre il compare, che ha tentato di ferirsi e di ribellarsi agli agenti, ha fatto una sosta in carcere: anche per lui in programma l'allontanamento dai confini nazionali Federico Garau  Luoghi: Sciacca Leggi la notizia su ilgiornale

