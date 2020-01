Calcio Napoli incredibile: ancora un errore lo condanna. 1-0 per la Lazio (Di sabato 11 gennaio 2020) Palo di Zielinsky, due grandi parate di Strakosha, un secondo tempo da grande squadra non basta al Calcio Napoli: un errore di Ospina all’82 condanna ingiustamente gli azzurri Gattuso schiera la stessa formazione messa in campo con l’Inter col solo Ospina al posto dell’infortunato Meret. ancora emergenza in difesa senza Koulibaly, Maksimovic e con … L'articolo Calcio Napoli incredibile: ancora un errore lo condanna. 1-0 per la Lazio proviene da 2A News. Scritto da Gianmarco Giugliano Leggi la notizia su 2anews

CorSport : #Barcellona, #Suarez si opera: salta il #Napoli in #Champions? ?? - SkySport : ???? Serie ?? – 19^ Giornata ?? #LazioNapoli 1-0 ? #Immobile (82’) ? - Sport_Mediaset : #Napoli: #Koulibaly dona 500 euro al mendicante per Natale. Ma è solo l'ultimo dei tanti gesti di beneficenza del d… -