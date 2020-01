Autentiche le parole di Nedved sull’Inter: “Dissi di no. Loro con la Champions, io con la dignità” (Di sabato 11 gennaio 2020) Ci sono meme che di tanto in tanto prendono piede sui social e che diffondono notizie false su dichiarazioni in realtà mai rilasciate da personaggi famosi, ma a quanto pare non è questo il caso di Pavel Nedved. Un virgolettato che, per forza di cose, riaccende la sfida eterna tra Inter e Juventus, dopo alcuni trend che abbiamo portato alla vostra attenzione poche settimane fa. In particolare, il contenuto odierno risale a qualche anno fa e secondo le ricerche che abbiamo effettuato, per una volta può essere considerato autentico. Le parole di Nedved sull’Inter Ormai tutti sanno che nell’estate 2009, quella antecedente al triplete nerazzurri, Mourinho e Moratti fecero di tutto per portare Nedved all’Inter, nonostante il campione ceco avesse appena annunciato a tutti la propria intenzione di lasciare il calcio giocato. Offerta allettante, sia economicamente, sia per il ... Leggi la notizia su bufale

DanielaFazio5 : Occorrono parole autentiche per dire no alla violenza in tutte le sue forme...#donciotti @thebrightside0 - balzamo_paolo : CI SERVONO PAROLE AUTENTICHE, MISURATE, INEQUIVOCABILI Ci servono parole capaci di esprimere la SPERANZA. LA MAFIA… - concentrazione : 6. Don Ciotti: 'Ci servono azioni chiare, parole autentiche, misurate, inequivocabili. Ci servono parole per dire n… -