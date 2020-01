Aereo caduto in Iran, Zelensky: «Le scuse non bastano». Trudeau: «Ora giustizia per le vittime» (Di sabato 11 gennaio 2020) «La giornata non è iniziata bene oggi, ma ha portato la verità». Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato su Facebook l’ammissione da parte dell’Iran della responsabilità dell’abbattimento dell’Aereo ucraino caduto a Teheran in cui sono morte 176 persone. Per il presidente ucraino le scuse di Teheran non sono sufficienti: «Ora vogliamo la piena chiarezza sulle responsabilità. Ci aspettiamo dall’Iran un’indagine completa, i colpevoli devono risponderne». «Vogliamo indietro i corpi delle nostre vittime e il pagamento di un risarcimento. I nostri 45 commissari devono contare sulla piena collaborazione per stabilire la verità», ha concluso Zelensky. Anche il premier del Canada – tra i primi ad annunciare di avere prove di intelligence che l’Aereo, in cui sono morti 63 canadesi, sia stato abbattuto da un missile ... Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Ansa : #Trudeau, missile #Iran ha abbattuto l'aereo ucraino - SkyTG24 : Aereo caduto in Iran, Teheran: “Abbattuto per errore umano” - Agenzia_Ansa : La #Nato: 'Crediamo che sia stato abbattuto l'aereo' ucraino. Ma l'#Iran nega #ANSA -