“Un momento terribile”. Massimo Giletti, dopo un lungo silenzio torna a parlare e lascia il segno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per Massimo Giletti il 2020 non è iniziato certo nel migliore dei modi. L’amato conduttore ha perso il padre sabato 4 gennaio. Emilio Giletti è morto a 90 anni lasciando un grande vuoto in tutta la sua famiglia. Il padre di Massimo Giletti non aveva alcuna patologia ed è morto per cause naturali. Per Massimo è stata una sofferenza atroce. Perché non importa quanti anni tu abbia o quanti ne abbiano i tuoi genitori, quando vengono a mancare è una tragedia. Per Massimo Giletti sono stati giorni di profondo dolore. Lo ha raccontato lui stesso con un messaggio consegnato ai social. Dal momento che Massimo Giletti non ha un account Instagram, ha usato quello del programma de La7 che conduce “Non è l’arena”. È un periodo difficile per Massimo Giletti che però ha gradito molto tutti i messaggi di affetto che ha ricevuto dal suo pubblico in un momento “delicato e terribile” come lui stesso lo ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

