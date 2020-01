Smog Roma: aumentano i livelli di PM10, numerose centraline oltre i limiti (Di venerdì 10 gennaio 2020) Allarme Smog anche a Roma: i livelli di PM10 sono aumentati in tutta la città, con 10 centraline su 13 che ieri hanno rilevato lo sforamento dei limiti. Arpa Lazio ha registrato – a fronte di una soglia massima di 50 microgrammi per metro cubo – un valore di 58 microgrammi nella centralina di Francia, 59 in quella di Cipro, 60 ad Arenula, 68 a Preneste, Magna Grecia e Fermi, 72 a Bufalotta, 74 a Cinecittà, 78 a Malagrotta e 89 a Tiburtina.L'articolo Smog Roma: aumentano i livelli di PM10, numerose centraline oltre i limiti Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

