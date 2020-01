Sicurezza sui bus 90 e 91 a Milano, il sindaco Sala chiede più addetti: “Intervenire rapidamente” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il sindaco di Milano Beppe Sala ha chiesto ai vertici dell'azienda di trasporti, Atm, una maggiore attenzione rispetto alla Sicurezza su alcune linee, come la 90 e la 91: "Bisogna lavorare per migliorare la percezione della Sicurezza da parte degli utenti. Per questo ho dato mandato all'azienda di incrementare significativamente le squadre di addetti alla Sicurezza nelle ore serali e notturne". Critiche le opposizioni: "Dopo anni finalmente Sala sembra essersi svegliato dal sogno del Modello Milano", ha detto Sollazzo (M5s). La leghista Sardone: "Fino a oggi in che città ha vissuto?". Leggi la notizia su milano.fanpage

