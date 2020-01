PS5 o Xbox Series X? L'ex Microsoft Mike Ybarra preferisce la console di Sony (Di venerdì 10 gennaio 2020) Mike Ybarra, ex corporate vice president di Xbox, ha rivelato su Twitter che punterà su PlayStation 5 invece che su Xbox Series X per quanto riguarda le console di prossima generazione. Anche se potreste aver pensato che Ybarra si sarebbe schierato con Microsoft dato il suo precedente impiego, in realtà si sente più un giocatore PC, ma, allo stesso tempo, appassionato di PS5.Nonostante abbia fatto parte del team Xbox per molti anni, la scelta di Ybarra è orientata verso PC e PS5 per un motivo molto semplice e non legato a qualche sentimento. L'ex Microsoft, infatti, ha detto di voler giocare i titoli Xbox, ma potendoli giocare su PC, sul versante console non crede necessario l'acquisto di Series X.Alla domanda su chi sceglierà nella next gen, Ybarra ha risposto su Twitter: "PS5. Giocherò esclusive Xbox su PC. Vorrei che fossero tutte su PC! Dal punto di vista economico, è meglio per ... Leggi la notizia su eurogamer

