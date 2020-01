Parco del Circeo, via libera all’abbattimento di 350 daini (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ha suscitato polemiche la decisione del Parco nazionale del Circeo di procedere con l’attuazione del piano di gestione del daino, che prevede l’abbattimento di circa 350 capi. Secondo il Parco, tale decisione si ritiene necessaria a causa dell’eccessivo numero di daini, che si sono riprodotti oltremisura andando a minacciare l’equilibro di flora e fauna locale. Le associazioni animaliste, invece, ritengono che un numero così elevato di abbattimenti non sia giustificato e che possano esistere strade alternative all’uccisione degli animali. Parco del Circeo: 350 daini saranno abbattuti A denunciare il fatto è stato Piero Vigorelli, ex sindaco di Ponza (uno dei comuni del Parco nazionale del Circeo), che sulla propria pagina di Facebook ha parlato di “mattanza dei daini”: “Saranno abbattuti almeno 350 capi. La popolazione dei daini dovrà essere ridotta del 30 per cento, ogni ... Leggi la notizia su thesocialpost

Fontana3Lorenzo : ?? ENNESIMO SCEMPIO! Sassi e sanpietrini contro il presepe posto nel parco di Villa Braila a Lodi. Rubata e spezzat… - fattoquotidiano : 'GREEN' SALA INIZIA IL 2020 Il 2 gennaio il Comune ha dato l’ok al taglio degli alberi dell’area verde del Campus B… - _MiBACT : Quale museo o parco archeologico visiterai stamattina? E di pomeriggio? Oggi non è solo la prima domenica del 2020,… -