Palermo: anziano vessato in ospizio, ‘Porco, fai schifo, ti butto per terra’ (Di venerdì 10 gennaio 2020) Palermo, 10 gen. (Adnkronos) – “Deficiente, minchione, fai schifo, demente, pezzo di merda, animalaccio, porco”. Sono solo alcuni degli insulti rivolti da uno degli operatori a un anziano ospite di un ospizio di Palermo. Il gip ha emesso cinque misure cautelari con il divieto di dimora per cinque persone che gestivano la struttura. Parolacce, insulti, vessazioni di ogni genere per un anziano affetto da demenza la cui unica colpa era quella di lamentarsi per i dolori e di essere incontinente. “Ti do un pugno in faccia, ti faccio cadere i denti, ti butto per terra”, gli diceva come si legge nella ordinanza cautelare in possesso dell’Adnkronos. “A conoscenza del fatto che l’anziano non avesse altri familiari, lo minacciava di cacciarlo fuori dalla struttura, oltre a prospettargli di tenerlo rinchiuso in una stanza; ignorava le sue ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

