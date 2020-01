Lite tra fidanzati: lui le strappa il naso a morsi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Si è concluso in modo molto violento un litigio tra Allyson Danylko, 24 anni, e il suo (ex) fidanzato Nick Grewal, 30 anni. Quando la ragazza gli ha comunicato di voler chiudere la relazione lui è andato su tutte le furie e si è rifiutato di accettare la fine della storia. La vicenda è successa a Toronto, in Canada. I due erano usciti per festeggiare il Capodanno ma già nel nel locale avevano iniziato a discutere. Tornati a casa la situazione è peggiorata. Nick Grewal avrebbe prima scaraventato a terra la ragazza e poi l’avrebbe aggredita “mangiandole il naso o gettandolo nel gabinetto”. Allyson Danylko ha raccontato quanto successo quella notte. “Continuava a punzecchiarmi” ha detto la 24enne “riferendosi a me come la sua ‘cagna’ e sa quanto lo odio. Stava cercando di avere una discussione. Quando siamo tornati, abbiamo discusso ancora, e ho deciso ... Leggi la notizia su notizie

