Lisandro Lopez: «De Rossi ha l’umiltà dei grandi» – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Il difensore del Boca Juniors Lisandro Lopez ha commentato il ritiro dal calcio giocato di De Rossi – VIDEO L’addio al calcio giocato di Daniele De Rossi fa ancora discutere. Soprattutto in Argentina, al Boca Juniors, dove l’ex capitano della Roma ha concluso la propria carriera. A ricordarlo è l’ex compagno Lisandro Lopez. «È un momento triste. Anche se è stato poco tempo con noi, lo abbiamo conosciuto bene. De Rossi ha l’umiltà dei grandi», ha ammesso il difensore in conferenza stampa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

