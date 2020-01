Lazio, maglia speciale e coreografia della curva per i 120 anni (Di venerdì 10 gennaio 2020) In occasione dei 120 anni dalla fondazione della Lazio, prima della partita col Napoli verrà presentata una maglia speciale Il 9 gennaio la Lazio ha festeggiato 120 anni dalla sua fondazione e prima dell’incontro di domani la società ha in serbo alcune sorprese. È quanto dichiarato da Marco Canigiani, il responsabile marketing che ha parlato a Lazio Style Radio. «Prima della gara contro il Napoli verrà presentata la maglia per i 120 anni della Lazio e ci sarà una meravigliosa coreografia della curva Nord che ricorderà i 120 anni trascorsi». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

