Joao Pedro si racconta: «A Cagliari a vita. Dopo la squalifica per doping…» (Di venerdì 10 gennaio 2020) Joao Pedro si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole dell’attaccante brasiliano Domani pomeriggio sarà di nuovo Cagliari-Milan e per Joao Pedro avrà un sapore speciale. L’incrocio con i rossoneri gli farà tornare alla memoria il match del 16 settembre 2018: prima partita del brasiliano Dopo la squalifica per doping. L’attaccante brasiliano parla di quella fine dell’incubo e della stagione dei sardi sulle pagine della Gazzetta dello Sport. squalifica – «Sapevo di non aver fatto nulla di sbagliato. Sapevo di non aver fatto nulla. Ma ho passato mesi tremendi, nonostante avessi il sostegno di tanti, dal club agli amici. Sentivo il peso del mondo. Mi allenavo da solo, ma mi mancava tutto». STAGIONE – «Questa squadra è forte, in certe partite si è visto. La nostra caratteristica è quella di pressare, uscire e ... Leggi la notizia su calcionews24

vivere_sardegna : Gds – Joao Pedro 1: “Abbiamo visto il buio, ora ripartiamo” - vivere_sardegna : Cagliari-Milan, i precedenti: l’ultima gioia rossoblù con Joao Pedro e Pisacane - ninho_C11 : Insigne joao pedro miei per belotti suoi ? Che ne pensate grazie ! @GruppoEsperti @SOSFanta @ProfidiAndrea @ -