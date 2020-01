ho Mobile a 5.99€ e 5€ in regalo entro quando si può attivare? (Di venerdì 10 gennaio 2020) ho Mobile a 5.99€ fino a quando si può attivare per avere 5€ in regalo? Innanzitutto occorre capire a chi è destinata l’offerta e poi come poter ricevere credito in regalo dall’operatore virtuale di Vodafone.L’iniziativa ho. tanti amici coinvolge i clienti e il loro amici e parenti. Infatti, per ogni amico che passa in ho tramite l’invito di un cliente ho Mobile, potrà usufruire di 5€ di credito.Porta un amico in ho ed entrambi riceverete 5€ di ricarica fino ad un massimo di 10 amici per un totale di 50€ di ricarica a cui andranno ad aggiungersi altri 50€ di ricarica che ho. Mobile regalerà al raggiungimento del decimo amico che effettua la portabilità.Se l’amico invitato proviene da iliad o altri operatori virtuali come PosteMobile e Fastweb, il credito in regalo diventa di 10€. Ogni invitato può poi diventare a sua volta invitante e quindi ricominciare il ... Leggi la notizia su pantareinews

Investireoggi : Poste Mobile, ecco la grandiosa offerta a 4,99 euro - - promoesconti : ?? Microsoft Surface Mouse Mobile Wireless, Blu ? 19,99 € (Minimo) ? 39,99 € ?? 42% di sconto ?? LINK OFFERTA… - infoitscienza : -