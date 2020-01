Fenomeno Don Matteo, ascolti record dopo 12 anni: terzo programma più visto dal 2018 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Sono passati dodici anni, ma Don Matteo non sente alcuna stanchezza, anzi. La fiction con Terence Hill è tornata in onda ieri sera realizzando numeri da Festival di Sanremo. Si tratta di un vero e proprio Fenomeno, specie se lo inseriamo all’interno del panorama Auditel attuale in cui un 16% è salutato come un successo e un 30% è praticamente impensabile. Eppure, Don Matteo è riuscito a sfondare persino questo muro. I numeri sono da grande evento Passiamo ai numeri: 7.005.000 telespettatori pari al 30.6% di share, un ascolto che ha letteralmente bruciato la concorrenza delle altre reti se consideriamo che il secondo posto – occupato dal film di Canale 5, The Legend of Tarzan – si è fermato alla cifra singola (7.9% di share). Questi numeri devono imporre una riflessione sul Fenomeno perché sono molto al di là della media di una prima serata e si collocano all’altezza dei grandi ... Leggi la notizia su thesocialpost

