Codice della strada, ancora modifiche? Stretta sullo smartphone (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non è la prima volta che se ne parla, anzi il Codice della strada è da tempo all’esame del Parlamento. Adesso però, anche a seguito di incidenti gravissimi come quelli di Lutago e Roma e alle nuove stragi del sabato sera, sembra debbano arrivare inasprimenti delle pene, per la maggior parte con l’obiettivo di aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Tra le nuove norme per la sicurezza c’è un aumento delle multe per chi guida con lo smartphone che è, insieme alla velocità, fra le prime cause di incidente. La multa per la guida con il cellulare sale da 422 a 1697 euro e, in caso di recidiva, arriva fino alla sospensione della patente per un massimo di tre mesi. Lo smartphone, secondo i dati Istat, causa il 16,2% del totale degli incidenti. Il dato del 2017 ne conta 36mila anche perché i tempi di reazione di chi guida e contemporaneamente usa un dispositivo ... Leggi la notizia su vanityfair

MediasetTgcom24 : Codice della strada, stangata per chi guida con smartphone: 1.700 euro di multa e sospensione patente per tre mesi… - fattoquotidiano : Riforma del codice della strada, Margiotta (Pd): “Sanzioni e sospensione della patente per chi usa il cellulare men… - yonodoymas : @Ruby_Rubina3 Mi spiace romperti le uova nel paniere ma non é un codice penale. Dubito che i giudici italiani utili… -