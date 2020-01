Ascolti Tv giovedì 9 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ascolti Tv giovedì 9 gennaio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Don Matteo 12×01 1a Tv – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln The Legend of Tarzan – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Torino – Genoa (coppa Italia) – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Barry Seal – Una storia americana 1a Tv – Italia 1 – milioni e% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Stati Generali – Rai 3 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Dritto e Rovescio – Rete 4 – mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Piazzapulita – La7 – mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Atletico Madrid – ... Leggi la notizia su dituttounpop

OnceUponATeddy : RT @jonathanzacconi: Curiosi i dati de #IlParadisodelleSignore che passa da 1.687.000 e il 13,9% di giovedì a 1.935.000 e il 15,83% di ier… - lorenzog31 : RT @jonathanzacconi: Curiosi i dati de #IlParadisodelleSignore che passa da 1.687.000 e il 13,9% di giovedì a 1.935.000 e il 15,83% di ier… - jonathanzacconi : Curiosi i dati de #IlParadisodelleSignore che passa da 1.687.000 e il 13,9% di giovedì a 1.935.000 e il 15,83% di… -