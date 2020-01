Aria di Nord Face (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Non voglio rimanere l’ultimo di sinistra nel Nord Italia”, aveva detto Beppe Sala qualche giorno fa, scherzoso ma a ragion veduta, spiegando, a Imola, perché fosse venuto a dar man forte a Stefano Bonaccini nella perigliosa campagna elettorale contro il fantasma di Salvini per le Regionali in Emili Leggi la notizia su ilfoglio

loris_assi : RT @PlatformAdam: Condizioni meteo stabili peggiorano la qualità dell'aria in Nord Italia. Stable meteorological conditions lead to fairly… - yosukeinuzuka : RT @PlatformAdam: Condizioni meteo stabili peggiorano la qualità dell'aria in Nord Italia. Stable meteorological conditions lead to fairly… - PasiniFrancesco : RT @ramella_f: Da trent'anni si parla di 'emergenza' sempre con gli stessi toni. Nel frattempo la qualità dell'aria è radicalmente migliora… -