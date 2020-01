Antonella Elia contro Milly Carlucci: “I suoi programmi sono noiosi” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Entrata da meno di 48 ore nella Casa del Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia sembra averne per tutti! Dopo l’attacco sfrontato nei riguardi di Fedez e Chiara Ferragni, la showgirl torinese ne ha sferrato un altro non da meno verso l’inossidabile signora di Rai Uno, ossia Milly Carlucci. La sfida tra il reality show di Canale 5 e Il Cantante Mascherato di casa Rai avrà luogo nella serata di venerdì 9 gennaio. La tensione per tale evento si sente dunque anche all’interno della casa di Cinecittà, tanto da stuzzicare lo spirito particolarmente “audace” delle concorrenti. Al cospetto di Clizia Incorvaia e Rita Rusic, la sempre esuberante Antonella Elia ha infatti annoverato il confronto con “i cantanti nella maschera”. Al che, l’ex moglie del frontman delle Vibrazioni ha proposto un modo del tutto particolare per frenare l’esordio del programma della tv di ... Leggi la notizia su notizie

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP -