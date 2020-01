Almanacco del 10-01-2020 ore 07:30 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Almanacco del giorno siamo arrivati a venerdì 10 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Guglielmo vescovo di bourges è San Aldo noi dobbiamo parlare di Alda la base Viale Germanico al vecchio saggio pure longobardo Aldi o se mi canti colui che occupava la classe intermedia tra servi e liberi altri vedono in alto la latinizzazione del celtico altas molto bella Infatti le eroine dei poemi cavallereschi che ne determinarono la diffusione erano creature di incomparabile bellezza lamentati vela mano operosa le permettono una precoce autonoma dalla famiglia l’uomo che sceglie allegro semplice appassionato un bravo padre per i suoi figli un buon genero per i suoi genitori potrebbe sembrare poco sincera perché cambia atteggiamento a seconda del suo amore e dei suoi bisogni in realtàsono un po’ incostante ... Leggi la notizia su romadailynews

