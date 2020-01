Veneto: Confapi Padova, nel 2020 il Pil crescerà a velocità doppia rispetto all'Italia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Padova, 9 gen. (Adnkronos) - Come sarà il 2020 per l’economia del territorio? Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha raffrontato gli indicatori più significativi. Le previsioni per il Veneto stimano un aumento complessivo del valore aggiunto pari a un +1,1%, guidato dall’incremento di industri Leggi la notizia su liberoquotidiano

denis_derivo : RT @ottogattotto: Nel caso vi foste chiesti del perché del Veneto in mano a #Salvini. #AutonomiadelVeneto Quando rubare agli italiani si fa… - Claudia96975061 : RT @ottogattotto: Nel caso vi foste chiesti del perché del Veneto in mano a #Salvini. #AutonomiadelVeneto Quando rubare agli italiani si fa… - MRZ1977 : RT @ottogattotto: Nel caso vi foste chiesti del perché del Veneto in mano a #Salvini. #AutonomiadelVeneto Quando rubare agli italiani si fa… -