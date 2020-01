Udinese, accordo con l’Empoli per Sierralta: i dettagli (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’Udinese ha ormai definito la cessione in prestito con diritto di riscatto di Sierralta: il difensore andrà all’Empoli Empoli e Udinese hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Francisco Sierralta. Il difensore cileno classe ’97 passa in azzurro in prestito con diritto di riscatto. Sierralta concluderà la stagione in Serie B, con l’obiettivo di conquistare la promozione con i toscani, dopo un inizio di stagione in sordina con la maglia bianconera. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DanBeraudo : @Cobretti_80 Con l'Udinese un accordo lo troviamo. Bene o male, con il Barcellona, temo di no. - LilloScara : @RisorgINT Sia chiaro, non intendo criticarvi, ma cosa è successo con De Paul? Avevate dato per fatto l'accordo tra… - Gabriele_Vernuz : @espy85 @Daniele91Nap @sonoNAPnonITA Per carità, sono d'accordo. Ma quando ad esempio cercavamo di lottare per lo s… -